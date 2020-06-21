قناة السعودية الرياضية تتفاوض لشراء الدوري الايطالي 2020 و2021

دخلت إدارة قناة السعودية الرياضية في مفاوضات جادة مع القنوات المالكة لحقوق توزيع مباريات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، لشراء حقوق ما تبقى من مباريات موسم 2020/2019 وللاتفاق على قيمة شراء حقوق بث جميع مباريات الموسم المقبل 2021/2020.

وقال مصدر خاص بموقع الخليج 365 على مقربة من المفاوضات “إدارة القناة السعودية الرياضية تعمل بشكل جاد للغاية مع القنوات المالكة لحقوق توزيع مباريات الدوري الإيطالي منذ أيام طويلة، وتوجد رغبة حقيقية لدى القناة والإدارة السعودية متمثلة في الهيئة العامة للرياضة في الحصول على جميع مسابقات الاتحاد الإيطالي وليس فقط الدوري الإيطالي الدرجة الأولى (سيري آ)”.

وأضاف نفس المصدر “المسؤولون في السعودية طوروا علاقتهم بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الأندية عندما قاموا بتنظيم مباراة كأس السوبر الإيطالي لعامين متتاليين بين يوفنتوس وميلان ويوفنتوس ولاتسيو، وتسعى قناة الرياضية السعودية للبناء على مكاسب كأس السوبر، واستغلال الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها قنوات بي ان سبورت القطرية”.

وكشف “مشاكل بي إن سبورت المالية بفعل الحصار السياسي من السعودية ومصر والبحرين والإمارات، ومن ثم أزمة فيروس كورونا، أمور أثرت بالسلب على وضعها المالي في السوق ومنعها عن تسديد القسط الثالث والأخير من قيمة نقل ما تبقى من مباريات هذا الموسم 2020/2019 إلى القنوات المالكة لحقوق البث Sky وDazn”.

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وتوقفت قنوات بي ان سبورتس القطرية عن بث مباريات الدوري الإيطالي بدءًا من الجولة 25 التي أفتتحت مساء أمس السبت بمباراتين، علمًا بأنها استغنت عن المحلل الرياضي الرئيسي في ستوديوهات الدوري الايطالي “ألتوبيلي”، كما لم تُمدد تعاقد الإعلامي التونسي المخضرم “هشام الخالصي” المتخصص في تقديم ستوديوهات المسابقة.

واستدرك مصدر الخليج 365 “تواجد مفاوضات واقعية وملموسة من أجل اكمال القناة الرياضية السعودية لبث ما تبقى من مباريات هذا الموسم 2020/2019 بعدما فشلت بي ان سبورت في الحصول على موافقة لاستئناف البث، لكن لو لم تتوصل قناة السعودية الرياضية لاتفاق رسمي خلال الأيام القادمة حول أخذ حقوق بث الجولات الـ 12 المتبقية، ستكون هي الناقل الحصري بدءًا من الموسم المقبل”.

وختم مصدرنا “السعودية تثق في أخذ حقوق بث الدوري الإيطالي الذي يُعد أحد أقوى الدوريات حول العالم، وإذا نجحت في ذلك سيقرب المسافات أكثر من مسابقات أخرى مثل الدوري الانجليزي في قادم السنين”.