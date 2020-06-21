حظت الصحفية اليونانية الجميلة “ديمي ستاماتيليا” باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام المصرية، على مدار الساعات الماضية، منذ ظهور بعض التفاصيل عن علاقتها الوثيقة باللاعب الدولي المصري السابق “عمرو وردة“.

ونُشرت صور الصحفية اليونانية “ديمي ستاماتيليا” على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والصحف المصرية أكثر من صور وردة نفسه، عند تناولهم تلك الأخبار والتقارير.

وأشيع في باديء الأمر، تحرش عمرو وردة بـ “ديمي ستاماتيليا” عبر موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي، كما سبق وفعل مع إحدى عارضات الأزياء المصريات خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 الذي ودعته مصر مُبكرًا من ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا.

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لكن ديمي ستاماتيليا نفت كل هذا في تصريحات أدلت بها لصحيفة “مترو سبورت اليونانية”، واهتم الموقع الرسمي لقناة سكاي العربية بنقلها على الفور، بالإضافة لعدة مواقع مصرية أخرى.

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وقالت ديمي ستاماتيليا “تربطني علاقة صداقة وثيقة بعمرو وردة، والرسائل التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت موجودة بالفعل لكن المحادثة الحقيقية تم تزييفها من قبل شخص ما لا أعرفه”.

وأضافت “ما نُشر في وسائل الإعلام لا يعكس الواقع، أنا على علاقة قوية بعمرو وردة منذ سنوات وأحبه كثيرًا، وكان قد تحدث معي بشأن موضوع المحادثة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عن تفاجئه حول ما نشر”.

من هي ديمي ستاماتيليا؟

ديمي ستاماتيليا هي مراسلة صحفية يونانية تعمل لدى أكثر من مؤسسة يونانية كمراسلة في نادي أولمبياكوس اليوناني، وتعمل ديمي مع موقع Thrylos24 اليوناني، وموقع آخر يُدعى SportStoNoyo، وكلا الموقعين على دوت GR.

وتخرجت صديقة عمرو وردة من مدرسة ستوديو وان للألعاب الرياضية “فتنس وايروبيكس”، وتمتلك حاليًا صالة ألعاب رياضية في العاصمة اليونانية أثينا تُدعى “GymnasterioAdonisKala”، ويبدو أنها مُهتمة بهذا المشروع أكثر من عملها كصحفية، حيث تحرص على نشر صور له من داخله أثناء التدريبات الخاصة بها.

وتخفي ستاماتيليا عمرها الحقيقي على مُتابعيها في موقع فيسبوك، مكتفية بالاشارة إلى تاريخ ميلادها 24 مارس.

صور الصحفية اليونانية “ديمي ستاماتيليا” تغطي على صور وردة!