بالصور| عاشق من اليمن يُثير اهتمام جماهير الهلال السعودي

يُعتبر الهلال السعودي من أكبر الأندية في القارة الآسيوية، ولا يحظى بشعبية جارفة في السعودية فقط، وإنما يصل عشقه إلى مختلف البلدان العربية؛ بفضل تاريخه الحافل بالبطولات والإنجازات، والنجوم الكبار الذين دافعوا عن القميص الأزرق على مدار السنوات الماضية.

وخلال الساعات الماضية، تداولت جماهير الهلال السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صور أظهرت حب النادي الذي يتواجد بين الشعوب العربية.

وظهر في الصور محل بقالة حمل اسم “ميني ماركت الهلال”، قال المغردون أن صاحبه يمني الجنسية، وهو مشجع عاشق للزعيم، لذلك قام بتسمية المتجر بهذا الاسم، ووضع شعار الهلال بالأعلى.

وتفاعل عشاق الأزرق بشكل كبير مع الصور المُتداولة، مؤكدين أن الصورة ليست غريبة على الإطلاق؛ لأن عشق الهلال في كل مكان بالوطن العربي، ويمتلك النادي جماهير تصل أعدادها بالملايين.

فيما انتقد البعض هذا التصرف، وقالوا أن الإدارة عليها رفع شكوى على هذا المشجع؛ بسبب انتهاك حقوق الهلال واستخدام شعاره بدون إذن من النادي.

Advertisements

بينما ذهب مشجع آخر في اتجاه جديد، وتوقع أن يقوم أحد عشاق نادي النصر، بتقليد هذا التصرف، وافتتاح مول كبير يحمل اسم العالمي.

الدوري السعودي يقترب من العودة

هذا ويُنتظر عودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في بداية شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وقبل التوقف الإجباري، كان نادي الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.

..