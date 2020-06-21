كلوب كاشفًا شعوره مع ليفربول بعد أنباء إلغاء الموسم: “تألمت جسديًا”

شعر “يورجن كلوب” بالخوف من أن يحرم فريقه ليفربول من فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما كانت هناك دعوات لإلغاء الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا في العالم، خلال الأشهر الماضية.

وتم إيقاف اللعب في مارس، مع حاجة فريق الريدز إلى فوزين من تسع مباريات للفوز بأول لقب في أفضل رحلة خلال 30 عامًا، وكان النادي على موعد مع رقم قياسي بأسرع حسم لفائز على الإطلاق في مارس، ولكن هذا لم يحدث.

وقال مدرب ليفربول خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق ديربي الميرسيسايد “أصبحت قلقا عندما بدأ الناس يتحدثون عن الإلغاء هذا الموسم، بالبداية لم أكن قلقاً أبداً، لكن بصراحة حينما سمعت أخبار إمكانية إلغاء الموسم تألّمت جسدياً”.

وأضاف: “لكن عندما عاد الموسم مرة أخرى، شعرت بارتياح شديد، كنت أقول لنفسي يا إلهي أصبحنا على وشك حسم الموسم، لو استطعنا فقط تأمين التتويج”.

يذكر أن ليفربول سيعود للعب مرة أخرى ضد جاره إيفرتون على ملعب “جوديسون بارك” مساء الأحد، وهو بحاجة للانتصار وتعثر وحيد لمانشستر سيتي من أجل التتويج الرسمي بالبريميرليج، أو الانتصار على كريستال بالاس لاحقًا للتتويج بنفسه، حيث يحتاج إلى ست نقاط فقط.

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