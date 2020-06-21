تحديد موقف أوديجارد من المشاركة أمام ريال مدريد

لن يكون النجم النرويجي مارتين أوديجارد في أفضل حالاته، من الناحية البدنية على الأقل ، عندما يذهب ريال مدريد إلى مدينة سان سيباستيان الإسبانية، لمواجهة ريال سوسيداد مساء غدًا الأحد.

حيث تم إخراج اضطراريًا اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في المباراة الماضية، بعد ساعة فقط أمام ديبورتيفو ألافيس بسبب مشاكل عضلية.

وقال المدير الفني لريال سوسيداد الإسباني، إيمانويل الجواسيل، أن أوديجارد قضى جلسة التدريب يوم الجمعة يتعافى من الإصابة الطفيفة التي لحقت به في مباراة ألافيس، من أجل زيادة فرص ظهوره في التشكيلة الأساسية في مواجهة ريال مدريد على ملعب أنويتا غدًا الأحد.

وقال إيمانول الجواسيل عن أوديجارد: “تمامًا مثل بقية اللاعبين، فهو ليس في أفضل حالاته بعد توقف النشاط. كان يعاني من بعض الألم ولهذا السبب استبدلته”.

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وأضاف مدرب سوسيداد: “إنه لاعب حاسم، أنهى الدور الأول من الموسم بشكل رائع، ولكن لدينا لاعبون جيدون آخرون حوله أيضًا”.

حقق ريال سوسيداد نقطة واحدة فقط في مباراتين أمام أوساسونا وألافيس بعد عودة الدوري الإسباني، حيث يبدو أن الفريق قد فقد بعض زخم الذي كان يحظى به قبل التوقف.

بينما أمام ريال مدريد فرصة كبيرة لاستعادة صدارة الدوري الإسباني بالفوز على سوسيداد في أنويتا، وذلك بعد أن أسقط برشلونة نقطتين بتعادله سلبيًا مع إشبيلية أمس الجمعة.

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