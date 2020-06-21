فيديو صادم | محمد أبو تريكة يؤكد شكوك جواز المهمات القطري

أثبت أسطورة الأهلي والمنتخب المصري “محمد أبو تريكة” حقيقة الشكوك والشائعات التي لاحقته على مدار العام الماضي، بشأن موافقته على استخراج جواز المهمات القطري، وذلك حين تحدث بلسان المواطن القطري في ظهوره الأسبوع الماضي على شاشة قناة بي ان سبورت خلال تقديم قطر لأحد ملاعب كأس العالم 2022.

ويقطن محمد أبو تريكة في قطر منذ مارس 2014، عندما انضم بشكل رسمي لصفوف قنوات بي ان سبورتس القطرية، بعدما قرر الرحيل عن مصر لأسباب سياسية.

وانتهت مدة صلاحية جواز السفر المصري الخاص بـ “محمد أبو تريكة” في نهاية عام 2018 أو مطلع عام 2019، واقترحت عليه إدارة قنوات بي إن سبورتس استخراج جواز مهمات.

لكن أبو تريكة قابل الأمر بالرفض في البداية، ومورست ضغوطات كبيرة عليه فيما بعد من أجل الموافقة على استخراج هذا الجواز وسط حملة الإقالات التي تقوم بها إدارة القناة لتخفيف الأعباء المالية.

وفي النهاية وافق أبو تريكة – حسب مصادرنا في قطر – على إصدار نفس الجواز الذي سبق وصدر لعدد كبير من لاعبي كرة القدم وكرة اليد الأجانب من أجل تمثيل المنتخبات القطرية في المحافل الدولية خلال السنوات الماضية.

: أبو تريكة يُذكر بي ان سبورت بتصريح “المعز بولحية”

واعتبر محمد أبو تريكة نفسه “قطريًا” حين وجه كلمة إلى مقدم ستوديو بي ان سبورت بخصوص افتتاح أحد ملاعب مونديال قطر 2022، قائلاً “كما كان للألمان دور كبير في إعادة كرة القدم (بعد جائحة فيروس كورونا)، اليوم نحن القطريون نُدشن ستاد جديد في ظروف صعبة قبل مدة من بداية كأس العالم 2022”.

ولم يتطرق محمد أبو تريكة خلال حديثه هذا لنوع الظروف الصعبة التي تُعانيها قطر، هل جراء جائحة فيروس كورونا أم بسبب الحصار الرباعي المفروض عليها من دول “مصر والسعودية والإمارات والبحرين” منذ عام 2017 حتى الآن.

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في نفس السياق، ترددت أنباء عن إمكانية حصول ابن أبو تريكة (أحمد أبو تريكة) على جواز سفر مماثل كالذي حصل عليه والده، وهو الأمر الذي قد يُساعد صانع الألعاب اليافع على تمثيل منتخب قطر الأول خلال السنوات القليلة القادمة، وربما في كأس العالم 2022، بعدما صُعد للعب مع الفريق الأول للنادي العربي القطري هذا الأسبوع (اقرأ التفاصيل من هـــنا).

وقال مصدر خاص لـ الخليج 365 على صلة بمحمد ابو تريكة “بعض الضغوط مورست على أبو تريكة كي يوافق على أمر جواز المهمات القطري، وأعتقد أنه استسلم للحكومة وإدارة بي ان سبورت في نهاية المطاف، وسلم بالأمر الواقع وبضرورة استخراج جواز المهمات، والتصريح الذي قاله على الهواء مباشرة في ستوديو تقديم أحد ملاعب المونديال كان اشارة منه بالموافقة، خاصةً عندما قال إن قطر تستثمر في البشر وليس الحجر”.

ما هو جواز المهمات القطري؟

جوار المهمات القطري، هو جواز لا يشترط الهوية الوطنية، ويتمتع بسرعة الإجراءات، ويشترط الحصول عليه أن يكون الشخص لديه جواز سفر فقط وليس الهوية الوطنية، أو أمضى على جواز سفره الأصلي خمس سنوات.

ولا يشترط الحصول على جواز المهمات حصول الشخص على الجنسية القطرية ولا يشترط كذلك الاستغناء عن الجنسية الأصلية، لأن العديد من الأشخاص يرفضون التخلي عن جنسياتهم الأصلية لعدة اعتبارات سياسية.

وتتبع معظم دول العالم عدة طرق في التجنيس مثل “الإقامة الدائمة أو منح الجنسية الوطنية أو جواز السفر شبه الدائم أو جواز سفر المهمات المؤقت”، لكن قطر تُبالغ بطبيعة الحال في منح الإقامة الدائمة وجواز سفر المهمات الذي ينتهي بانتهاء مهمة مُعينة.

والعديد من اللاعبين الذين مثلوا منتخبات قطر في كرة القدم وكرة اليد وألعاب القوى وخلافه، سُحب منهم جواز سفر المهمات فور توقفهم عن اللعب مع المنتخبات الوطنية وفرق ألعاب القوى.

إلى ذلك، تعرض محمد أبو تريكة لهجوم شرس على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك بسبب مُبالغته الكبيرة في تفخيم قطر حكومة وشعب (للمزيد اضغط هنـــا).