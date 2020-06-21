غيابات مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الاسباني

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أنهى ريال مدريد الإسباني حصته التدريبية الأخيرة، صباح اليوم السبت، استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.
وشهدت تدريبات ريال مدريد تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، مواصلة تدرب المهاجم الصربي “لوكا يوفيتش” منفردًا، ومواصلة غياب كل من “ناتشو، لوكاس فاسكيز، وإيسكو” بداعي الإصابة.
بينما يغيب عن صفوف ريال سوسيداد كل من “أندير بارينتيخيا، لوكاس سانجالي، آسير يارامندي”، واصبحت مشاركة النجم النرويجي “مارتين أوديجارد” هو الاخر امام فريقه السابق في محل شك بسبب عدم جاهزيته بشكل نهائي.
وسوف يواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب أنويتا، مساء غدًا الأحد، ضمن لقاءات الجولة رقم 30 من منافسات الدوري الإسباني.
يتواجد ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، من 29 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في ثلاث مناسبات.
ويسعى ريال مدريد إلى استغلال تعثر برشلونة أمس بتعادله سلبيًا مع إشبيلية، من خلال تحقيق الفوز على ريال سوسيداد، وخطف صدارة الدوري من برشلونة.
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