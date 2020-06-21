فيديو | شاهد إصابة لينو “المرعبة” مع ارسنال في الدوري الانجليزي

تم الاستعانة بنقالة محمولة من أجل نقل حارس مرمى آرسنال “بيرند لينو” خارج ملعب “فالمر”، على إثر تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة فريقه ضد برايتون.

وتوقفت مباراة الدوري الإنجليزي في الشوط الأول، بينما تلقى لينو العلاج على أرض الملعب، بعد أن بدت ركبته لم تصبح في مكانها بعد هبوطها بشكل خاطئ.

وجلس الألماني على الأرض يُنازع الآلم، وأشار بإصبع الاتهام إلى نجم برايتون “نيل موباي”، الذي تحداه، وقام بدفعه، مما سبب اختلال توازنه، ليسقط بشكل خاطئ تمامًا.

وقعت الإصابة قرب نهاية النصف الأول، وتم استبدال حارس ليفركوزن السابق بالبديل “إيميليانو مارتينيز”.

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وقال الجناح السابق لمنتخب إنجلترا وتشيلسي “كارن كارني” الذي يغطّي المباراة لراديو بي بي سي، إن المهاجم الفرنسي موباي دفع لينو خلال صراع جوي أجبر حارس المرمى على الهبوط بشكل حرج، وهذا سلوك غير مقبول.

أما استوديو بي إن سبورتس فشارك كارني ذات الرأي، وقال النجم “محمد أبو تريكة” بين الشوطين “إصابة لا نحب أن نراها، نشعر بالألم هنا في الاستوديو، تصرف لاعب برايتون غير مقبول بالمرة”.

فيديو اصابة بيرند لينو

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