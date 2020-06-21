بعد هدفه “الإعجازي” هذا الأسبوع .. هل يعود أوسكار رودريجيز إلى ريال مدريد؟

يعد “أوسكار رودريجيز” من بين أفضل مهاجمي الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث أظهر أسلوبه الرائع في الركلات الحرة مرة أخرى، وسجل هدف التعادل المتأخر من مسافة قريبة مع ليجانيس ضد ريال مايوركا يوم الجمعة.

وكانت هذه هي المحاولة السادسة عشر من مخالفات حرة، التي ينفذها أوسكار هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 4 أهداف، منحه معدل نجاح بنسبة 25 في المائة، وهو الأفضل لأي لاعب في أوروبا.

ويعتبر “فيليب ماكس” من أوجسبورج هو الأقرب إلى النجم المعار من ريال مدريد بنسبة نجاح 23 في المائة، وسجل ثلاث ركلات حرة من 13 محاولة، فقط ليونيل ميسي سجل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لكن الأرجنتيني سجل 4 أهداف من 27 محاولة.

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فترة استعارة أوسكار إلى ليجانيس من لوس بلانكوس سوف تنتهي في نهاية هذا الموسم، لكنه لا يزال لديه عقد في استاد سانتياجو برنابيو حتى عام 2023.

ولا يمكن إنكار موهبة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، خاصة في الكرات الثابتة، ولكن المنافسة على المراكز في ريال مدريد تجعل من الصعب رؤيته ضمن كتيبة المدرب “زين الدين زيدان” خلال الموسم المقبل الصيف.

وترى صحيفة “ماركا” أن الريال لديه أولويات في إعادة المُعارين، ويأتي في مقدمتهم صانع الألعاب النرويجي “مارتن أوديجارد”، وكذلك النجم المغربي “أشرف حكيمي”.

هدف أوسكار رودريجيز في ريال مايوركا

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