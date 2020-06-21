رياضة | هيثم عرابي يكشف حقيقة أزمة هندريك مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيثم عرابي يكشف حقيقة أزمة هندريك مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقا، إنه ليس له علاقة بأزمة الأهلي مع البرازيلي هندريك.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي تعاقد مع هندريك في يناير وأنا توليت منصبي في مارس"

وأضاف: "خطأي الوحيد عندما تعاملت مع هندريك في ترجمة رسالة أبلغني بها مسئولي الأهلي وتوصيلها للاعب".

وأوضح: "لا أرغب في الكشف عن أسرار النادي ولكن كانت رسالة خاصة للاعب وبشأن أزمته".