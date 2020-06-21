رياضة | هيثم عرابي يكشف حقيقة أزمة هندريك مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيثم عرابي يكشف حقيقة أزمة هندريك مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقا، إنه ليس له علاقة بأزمة الأهلي مع البرازيلي هندريك.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي تعاقد مع هندريك في يناير وأنا توليت منصبي في مارس"
وأضاف: "خطأي الوحيد عندما تعاملت مع هندريك في ترجمة رسالة أبلغني بها مسئولي الأهلي وتوصيلها للاعب".
وأوضح: "لا أرغب في الكشف عن أسرار النادي ولكن كانت رسالة خاصة للاعب وبشأن أزمته".