رياضة | هيثم عرابي: هذه علاقتى بـ محمود الخطيب ويعلن موقفه من العمل فى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيثم عرابي: هذه علاقتى بـ محمود الخطيب ويعلن موقفه من العمل فى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي عن علاقته برئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب وعن موقفه من العمل داخل النادى الأهلى.

وقال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقا، إنه لا يسعى في العودة للعمل داخل جدران القلعة الحمراء.

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وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لا أتحدث عن الأهلي أو مجلس إدارة الأهلي سعيا في العودة للعمل داخل الأهلي ولكن علاقتي بالكابتن محمود الخطيب جيدة"

وتابع: "علاقتي بالكابتن محمود الخطيب أبوية وتم التواصل بيننا في العيد ونحن اختلافنا في العمل فقط ولم نختلف بشكل رسمي".

وأضاف: "سأقلل من حديثي عن الأهلي حتى لا يفهم البعص أنني افعل ذلك من أجل العودة للعمل في الأهلي"