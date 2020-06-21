رياضة | الصقر: أؤيد عودة الدوري المصري لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصقر: أؤيد عودة الدوري المصري لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت بطولة الدوري المصري هذا الموسم من الاستئناف خلال الفترة القادمة بعد انتهاء اجتماعات اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية لبحث مصير المسابقة .

وقال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، إن يجب عودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب وليس كرة القدم.

وأكد أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنا مع عودة النشاط الرياضي ولكن من وجهة نظري أعترض على استكمال الموسم الجاري"

وتابع: "عودة الموسم الجاري سيؤثر سلبا على باقي المواسم المقبلة".