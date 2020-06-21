رياضة | أحمد حسن يوجه رسالة خاصة إلى اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يوجه رسالة خاصة إلى اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد حسن قائد منتخب مصر ونجم الاهلي والزمالك السابق رسالة للاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن الدوري المصري هذا الموسم.

قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، إن استكمال الموسم سيحتاج 3 شهور جديدة وسينتهي في شهر 11 بسبب مباريات كأس مصر.

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وأكد أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "اذا استمر الموسم الحالي سنبدأ الموسم المقبل في ديسمبر وافضل استكمال كأس مصر فقط وبدأ بعدها الموسم الجديد"

وأوضح: "اذا الغينا الموسم الجاري سيكون لدينا فرصة للاستعداد للبطولات الدولية كما أن اللاعبين سيشعرون بالارهاق حال تلاحم الموسمين"

وتابع: "استكمال الموسم الجاري أمر شبه مستحيل وأنصح بالغاء النسخة الجارية"