رياضة | نجم الأهلي يحسم مصير من الانتقال إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يحسم مصير من الانتقال إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي حسام عاشور قائد النادى الأهلى لحسم موقفه من الاستمرار فى الملاعب أو اعتزال كرة القدم بعدما قام مسؤولي القلعة الحمراء بتوجيه الشكر للاعب والرحيل بنهاية الموسم الجاري.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي السابق، أغلق ملف مفاوضاته مع نادي الزمالك نهائيًا، رافضًا الانتقال نادي ميت عقبة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التراجع عن قرار إعتزاله مع النادي الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عاشور قرر دراسة العروض التي تلقاها من الأندية السعودية خلال الفترة الماضية من أجل اختيار الانسب له فنيًا وماديًا، بعد قرر البقاء في الملاعب لمدة موسمين على الأقل.