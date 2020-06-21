رياضة | في حال إلغاء الدوري.. الأهلي يخسر جهود هذا الثلاثي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر في حال إلغاء الدوري.. الأهلي يخسر جهود هذا الثلاثي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادى الأهلى للعودة للتدريبات خلال الفترة القادمة بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر ، واقترب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الإعلان عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والذي سيواجه بها المارد الأحمر نظيره الوداد البيضاوي المغربي فى سبتمبر القادم حسبما أشارت تقارير صحفية .

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي بات مهدد بفقدان ثلاثي فريق الكرة شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور في مواجهتي الوداد المغربي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا حال إلغاء الدورى هذا الموسم وعدم استكمال مبارياته.

وأوضح عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ذلك يأتي بسبب انتهاء عقود الثلاثي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، حيث وقع أحمد فتحي علي عقود انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم الجديد.

وبات شريف إكرامي قريبًا من الانتقال للنادي ذاته، فيما تم توجيه الشكر لحسام عاشور الذي يبحث عن ناد للانتقال له الموسم المقبل، بعدما قرر التراجع عن الإعتزال.