رياضة | الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادى الزمالك تقدموا بعرض رسمي لنادي بيراميدز من أجل التعاقد مع المدافع عبدالله بكري، مدافع الفريق السماوي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن بكري يعد من المدافعين المميزين في الدوري المصري، رغم قلة مشاركاته مع بيراميدز خلال الموسم الجاري.

وتابع: "هناك اتجاه في الزمالك لاعارة أحمد رفعت بعد التعاقد مع أري بابل".