رياضة | باسم مرسي على رادار الوداد المغربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باسم مرسي على رادار الوداد المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باسم مرسي مهاجم نادى الزمالك السابق ولاعب الانتاج الحربي الحالي لاستعادة مستواه، وترددت أنباء حول رغبة الوداد البيضاوي المغربي فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال ميدو حزين، وكيل اللاعبين، إن باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تلقى عرضين من أندية مصرية في الفترة المقبلة.

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وأكد ميدو حزين في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "الزمالك لم يتحدث معنا رسميا لضم باسم ولكن هناك أندية شعبية كبيرة تفاوض باسم مرسى"

وتابع وكيل باسم مرسي: "باسم يمتلك عرض رسمي من الوداد المغربي، وهو أحد الأندية الكبيرة التي تنافس في دوري أبطال إفريقيا، واللاعب مرحب بالعرض".

وأتم: "باسم عقده سينتهي في الموسم المقبل مع الإنتاج الحربي".