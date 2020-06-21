رياضة | أول تعليق من أحمد كشري بعد تولي تدريب أسوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أحمد كشري بعد تولي تدريب أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى أسوان اليوم عن تعيين المدير الفنى أحمد كشري نجم النادى الأهلى السابق على رأس القيادة الفنية للفريق بعد استقالة مجدي عبد العاطي .

وقال أحمد كشري، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن عقده مع أسوان ممتد للموسم المقبل.

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وأكد أحمد كشري في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "تحدثت بشأن الأزمات المالية في الفريق، وحصلت على وعود من الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين"

وأضاف: "أفضل أن يتم إلغاء الموسم الجاري وبدأ موسم جديد من أجل الاستعداد بشكل أفضل وموسم جديد"

وتابع: "لم أتحدث عن انضمام لاعبين جدد بسبب استمرار الموسم الجاري، ولكن لو سنناقش الصفقات مع بداية الموسم الجديد".