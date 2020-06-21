رياضة | أحمد حسن يوجه رسالة قوية إلى جماهير الأهلي بسبب «عاشور»

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يوجه رسالة قوية إلى جماهير الأهلي بسبب «عاشور» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النادى الأهلى الشكر لقائد الفريق حسام عاشور ليرحل رسميًا عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد سنوات داخل الفريق .

وعلق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، على أزمة حسام عاشور، لاعب وقائد وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "حسام عاشور هو صاحب الحق والقرار في الأزمة الأخيرة ولو عاوز يكمل ولا يعتزل، عليه الاستكمال"

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وتابع: "لا يوجد ظالم ومظلوم في تلك القضية، كرة القدم لا تعرف العواطف، ورحيله وتوجيه الشكر له (سنة الحياه) "

وأضاف: "كان هناك نجوم كثيرة تم الاستغناء عنها وتوجيه الشكر له وأتمنى ألا تكون جماهير الأهلي والنادي قاسي على جماهيره'.

وأتم: "حسام عاشور ابن أبناء الأهلي ويجب ألا يكون الأهلي وجماهيره قاسيبن على اللاعب".