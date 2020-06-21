رياضة | آرسنال يسعى للتخلص من نجم أوزيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر آرسنال يسعى للتخلص من نجم أوزيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية عالمية أن آرسنال يخطط للتخلص من نجم الفريق الألماني مسعود أوزيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة علمًا بأن عقد النجم الألماني مع آرسنال ينتهي في 2021.
وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن آرسنال يرغب في التخلص من أوزيل في الميركاتو الصيفي المقبل لأسباب مالية، حيث يتقاضى النجم الألماني 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وأوضحت الشبكة العالمية أن مسعود أوزيل البالغ من العمر 31 عامًا يرغب في الاستمرار في صفوف المدفعجية حتى نهاية عقده علمًا بأن النجم الألماني لا يشارك كثيرًا مع الفريق لأسباب فنية.
وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مسعود أوزيل يلعب في آرسنال منذ عام 2013 قادمًا من صفوف ريال مدريد وأنه خاض مع المدفعجية 254 مباراة في جميع المسابقات وسجل 44 هدفًا وصنع 77 هدف آخرين.