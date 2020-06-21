رياضة | آرسنال يسعى للتخلص من نجم أوزيل

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن آرسنال يخطط للتخلص من نجم الفريق الألماني مسعود أوزيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة علمًا بأن عقد النجم الألماني مع آرسنال ينتهي في 2021.

وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن آرسنال يرغب في التخلص من أوزيل في الميركاتو الصيفي المقبل لأسباب مالية، حيث يتقاضى النجم الألماني 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأوضحت الشبكة العالمية أن مسعود أوزيل البالغ من العمر 31 عامًا يرغب في الاستمرار في صفوف المدفعجية حتى نهاية عقده علمًا بأن النجم الألماني لا يشارك كثيرًا مع الفريق لأسباب فنية.

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وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مسعود أوزيل يلعب في آرسنال منذ عام 2013 قادمًا من صفوف ريال مدريد وأنه خاض مع المدفعجية 254 مباراة في جميع المسابقات وسجل 44 هدفًا وصنع 77 هدف آخرين.