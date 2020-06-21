رياضة | أحمد حسن: الأهلي نادي القرن الحقيقي.. وبحث الزمالك عن حقه "أمر مشروع"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: الأهلي نادي القرن الحقيقي.. وبحث الزمالك عن حقه "أمر مشروع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، على فتح ملف قضية نادي القرن من قبل مسئولي نادي الزمالك.

وقال أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنا غير متخصص في اللوائح ولكن اذن ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم بتلك اللوائح"

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وأكد: "الزمالك عندما فتح الملف فهو حق مشروع له والحكم في النهاية للاتحاد الإفريقي"

وتابع: "الأزمة بين ناديي الأهلي والزمالك أمر صعب ومن الواجب وضع لها حل في أقرب وقت وهذا سيخلق جيل صعب"