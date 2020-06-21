رياضة | الوداد يترقب قرار نجمه قبل موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الوداد يترقب قرار نجمه قبل موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق الوداد البيضاوي المغربي رد نجمه الأول محمد نهيري وهدافه في المسابقات الأفريقية ، حول تمديد تعاقده مع ناديه والذي من المقرر أن ينتهي هذا الصيف.

ومن المتوقع عودة بطولة الدوري المغربي و دوري أبطال أفريقيا أيضا فإن الوداد ينتظر قرارا من اللاعب قبل مباراة الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة القارية تحديدا كي تتضح لديه الصورة بشأن مستقبل نهيري وما إن كان يرغب في مواصلة المشوار ليتم الاعتماد عليه أو الرحيل للاحتراف الخارجي.

وكان نهيري معاقبا قبل قدوم المدرب الجديد جاريدو الذي أعاده للتشكيلة الأساسية وهو من سجل ثنائية قادت الفريق للتأهل أمام نجم الساحل التونسي في ربع نهائي دوري الأبطال، إذ استبعده المدربان السابقان زوران مانولوفيتش والفرنسي ديسابر من الفريق الأول بقرار انضباطي.

يذكر أن الأهلي يواجه نظيره الوداد البيضاوي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ولكن في انتظار قرار العودة واستئناف البطولة مرة أخرى.