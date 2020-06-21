الامارات | مورينيو: لا يمكن تقبل أخطاء التحكيم مع «الفار»

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: لا يمكن تقبل أخطاء التحكيم مع «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ البرتغالي برونو فرنانديش، مانشستر يونايتد من خسارة في أول مباراة له بعد استئناف الدوري الانجليزي الممتاز، إثر توقف ثلاثة أشهر بسبب فيروس «كورونا» المستجد، بتسجيله هدف التعادل 1-1 أمام المضيف توتنهام، ضمن المرحلة الـ30، أول من أمس، ليبقى الصراع محتدماً على آخر مراكز دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف التعادل من ركلة جزاء مثيرة للجدل على إثر تدخل داير ضد نجم مان يونايتد بول بوغبا، اعتبرها مدرب توتنهام البرتغالي، جوزيه مورينيو، تحايلاً، وقال في تصريح صحافي: «في البداية تبدو ركلة جزاء، لكنها حقيقة تحايل من اللاعب، ما جعلني أغضب أنه حتى بعد اللجوء إلى (الفار - تقنية الفيديو) هناك أخطاء مؤثرة، لهذا لا يمكن تقبل أخطاء التحكيم مع استخدام (الفار)، المفترض أن هذه التقنية تكون حاسمة».

وبات في رصيد يونايتد 46 نقطة، فيما رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة. وافتتح الهولندي ستيفن بيرغوين التسجبل لتوتنهام (27)، فيما سجل فرنانديش هدف التعادل للشياطين الحمر (81 من ركلة جزاء).

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