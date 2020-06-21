الامارات | الريال في مهمة صدارة «الليغا» اليوم.. ومدرب برشلونة ينتظر سقوطه

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال في مهمة صدارة «الليغا» اليوم.. ومدرب برشلونة ينتظر سقوطه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم فريق إشبيلية، أول من أمس، خدمة كبيرة لفريق ريال مدريد، بعد أن تسبب في عرقلة فريق برشلونة بالتعادل السلبي، وبالتالي فتح باب صدارة الدوري الإسباني للدرجة الأولى «الليغا» على مصراعيه أمام الفريق الملكي، حيث لا تفصله عن اعتلاء القمة سوى الفوز في لقاء صعب اليوم، حين يحل ضيفاً على فريق ريال سوسيداد، ضمن الجولة 30 من المسابقة، خصوصاً أن الملكي يملك ميزة المواجهات المباشرة مع برشلونة، إذ تعادل وفاز عليه هذا الموسم. في المقابل، قال مدرب برشلونة، كيكي سيتيان، في تصريح لصحيفة «ماركا» الإسبانية عقب التعادل المخيب، إن «ريال مدريد لن يفوز كذلك بكل مبارياته، وسيخسر لا محالة».

وتلقى برشلونة صدمة قوية على ملعب «رامون سانشيس بيزخوان»، حيث عاد بنقطة يتيمة رفعت رصيده إلى 65 نقطة، ليتقلص الفارق بينه وبين الريال إلى ثلاث نقاط فقط. وما يزيد من الصعوبة على برشلونة هي المباريات الصعبة المقبلة للفريق أمام أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد وفياريال.

ولم ترتق مباراة برشلونة وإشبيلية إلى المستوى المطلوب، خصوصاً بعد أن قام مدرب برشلونة سيتيان بالبدء بالدانماركي برايثويت والأوروغوياني لويس سواريز في التشكيلة الأساسية، واستبعد الفرنسي غريزمان، الذي دخل بديلاً، كما لم يظهر النجم ليونيل ميسي بمستواه المعهود.

وقال سيتيان: «الأمر المحبط أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، لكن الأمر بشكل عام صعب علينا وعلى ريال مدريد». وأضاف: «أن تفوز في كل مباراة هذا أمر أقرب إلى المستحيل، والأمور بشكل عام لم تعد مقتصرة علينا فقط، بل على ريال مدريد أيضاً».

في المقابل، يعيش ريال مدريد وقتاً مميزاً، وفي معنويات عالية جداً بعد الفوز الكبير على خصم صعب هو فالنسيا 3-صفر، الخميس الماضي، وقد استفاد من العودة القوية من الإصابة لنجمه الشاب ماركو أسينسيو، الذي سجل هدفاً من أول لمسة له، كما صنع هدفاً آخر لبنزيمة الذي سجل هدفين، وقبلها هدفاً في إيبار. وظهر معظم لاعبي الريال بمستوى بدني وفني مميزين، منهم البلجيكي هازار، الذي كان وراء هدفين من الأهداف الخمسة المسجلة في آخر مباراتين (2-صفر أمام إيبار)، و(3-صفر أمام فالنسيا).

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بيكيه: إحراز اللقب سيكون صعباً جداً

اعتبر قلب دفاع برشلونة، جيرار بيكيه، أن القبض على صدارة الدوري الإسباني لم يعدّ بيد فريقه، بعد تعادله سلباً على أرض إشبيلية. وقال في تصريح صحافي: «بالنظر إلى مباراتينا الأخيرتين، اعتقد ان إحراز لقب الدوري سيكون صعباً جداً. لا أرى أين سيهدر ريال مدريد النقاط! هذا التعادل سيضعنا في موقف، حيث لن يكون إحراز اللقب بين إيدينا».

ودخل بيكيه في مشادة على مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد الصحافيين الإسبان، الذي طالب بيكيه بـ«الذهاب للبكاء في البيت»، في استفزاز لنجم دفاع برشلونة، فرد عليه الأخير فوراً على حسابه، وطالبه بالسكوت وأن «يلزم حدوده».

«الملكي» يمتلك أفضلية المواجهات المباشرة للصدارة في حال فاز على سوسيداد.

قدم فريق إشبيلية، أول من أمس، خدمة كبيرة لفريق الريال.

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