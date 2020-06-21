الامارات | نجم برشلونة البرازيلي كوتينيو معروض على إيفرتون

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة البرازيلي كوتينيو معروض على إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن النجم البرازيلي ولاعب فريق برشلونة فيليب كوتينيو معروض بنظام الإعارة لموسم واحد على فريق إيفرتون، الذي يقوده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وقالت الصحيفة إن نادي برشلونة عرض اللاعب على إيفرتون مع تحمل ثلث راتبه، ويريد برشلونة التخلص من عبء اللاعب الذي كلفه 160 مليون يورو، حين وقع له قادماً من ليفربول في 2018، وأمضى الموسم الحالي معاراً لبايرن ميونيخ مقابل ثمانية ملايين يورو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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