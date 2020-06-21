الامارات | أحمد الياسي: كرة القدم ستتغير في الإمارات بعد «كورونا»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب خورفكان، أحمد الياسي، أن كرة القدم في الإمارات ستتغير بعد انتهاء أزمة «كورونا» وعودة مباريات الدوري في الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه بالتأكيد سيكون هناك تخوف مع بداية العودة، لكن سيعود الوضع إلى طبيعته مع مرور الوقت، خصوصاً مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال أحمد الياسي، لـ«الإمارات اليوم»: «أتوقع أن تكون الكرة مختلفة بعد تخطي أزمة (كورونا)، خصوصاً عند البداية، وذلك بسبب التخوف من الفيروس، مع بداية الأزمة كنا لا نعلم كيفية التعامل مع الفيروس، واحتجنا إلى وقت من أجل التأقلم مع الوضع الجديد، وهي الحال نفسها بمجرد انطلاق الموسم الجديد، أتوقع أن تكون البداية مختلفة حتى يعود الوضع إلى طبيعته».وعن مشاركته مع خورفكان في الموسم المُلغى، أكد الياسي أن بداية الموسم لم تكن جيدة بالنسبة للفريق، وانتهى الدور الأول بشكل لم يرضَ عنه اللاعبون ومجلس الإدارة، قبل أن يتغير الوضع في الدور الثاني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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