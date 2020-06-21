الامارات | لوتشيسكو يفاضل بين سيون وعرض من دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن لوتشيسكو يفاضل بين سيون وعرض من دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب الروماني ميريسيا لوتشيسكو، أنه يفاضل بين عرضين، أحدهما من دوري الخليج العربي، والثاني من نادي سيون السويسري، وفقاً لما صرّح به لوسائل إعلام رومانية.

وقال لوتشيسكو لصحيفة «زياري» إنه رغم بلوغه عامه الـ74، إلا أنه يفكر في بدء تجربة تدريبية جديدة، لافتاً إلى أنه تلقّى عرضاً من سيون السويسري، مقابل الحصول على مليون يورو سنوياً.

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وأضاف: «تلقيت عرضاً من أحد الأندية الإماراتية، لكني لست سعيداً بالمقابل المادي الذي تم عرضه، وبشكل عام لا أستطيع التأكيد أو إنكار وجهتي المقبلة، بسبب تطورات جائحة فيروس كورونا، وسأرى ماذا يمكن أن أفعل في الفترة المقبلة».

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