الامارات | «بالاس بيير» بطلاً لـ «سانت جيمس بالاس ستيكس» في ختام «رويال أسكوت»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بالاس بيير» بطلاً لـ «سانت جيمس بالاس ستيكس» في ختام «رويال أسكوت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر غير المهزوم «بالاس بيير» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب جون غوسدن، وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، بطلاً في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» الذي خصص لخيول «جروب 1» لمسافة 1600 متر، وجرى في الشوط الخامس ضمن أشواط اليوم الختامي في مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق، الذي أسدل أمس، الستار عن نسخته الـ309، في محفلٍ امتد منذ الثلاثاء الماضي، ويعد درة سباقات الخيل في بريطانيا، وتضمن 36 من أقوى أشواط المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وأضاف «بالاس بيير» انتصاره الرابع على التوالي في عالم السباقات، وأهدى الدولة الانتصار الـ12 في مهرجان «رويال أسكوت» للعام الجاري، والتي توزعت على مدار الأيام الخمسة للمهرجان، وتنوعت بين ثلاثة انتصارات لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً، وانتصارين لخيول «جروب 2»، مقابل انتصار لكل من خيول «جروب 3»، وفئة «ليستد»، وخمسة انتصارات ضمن فئة خيول «التكافؤ».

وكان اليوم الافتتاحي للمهرجان قد حمل عنوان الانتصار الثلاثي، بعد أن نجحت الخيول المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبقيادة الفارس جيم كراولي، في انتزاع ألقاب ثلاثة من أصل الأشواط السبعة التي تضمنها جدول سباقات يوم الثلاثاء الماضي، جاء الأول بفوز المهر «متخيل» بإشراف المدرب ريتشاد هانون، بلقب سباق «باكنغهام بالاس ستيكس»، والذي جرى في الشوط الأول، وخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 2400 متر، قبل أن ينجح «بطاش» بإشراف المدرب تشارلز هيل، في الفوز بلقب سباق «كينغز ستاند ستيكس» الذي خصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، ولتكتمل الثلاثية بانتصار المهرة «نزيف» بإشراف المدرب جون غوسدن، بلقب الشوط السادس «دوك أوف كامبريدج»، وفاز الجواد «حكم» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب أوين بوروز، وقيادة الفارس جيم كراولي، بلقب سباق «كينغ جورج الخامس ستيكس»، وأتبع بانتصار للجواد «لورد نورث» المملوك لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب جون غوسدن، وقيادة الفارس جيمس دويل.

وشهد اليوم الثالث، فوز مستحق للجواد «ماونتن أنجيل» المملوك لزياد كلداري، بإشراف المدرب روجر فاريان، وقيادة الفارس جيمس دويل، والذي أتبع بانتصارين بشعار الخيول المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجر فاريان، وقيادة الفارس جيم كراولي.

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وفي رابع أيام المهرجان، أول من أمس، فازت المهرة «فاني لوجن» المملوكة لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الرابع.

«بيناتوبو» لـ «غودولفين» في المركز الثاني

عرف الفارس فرانكي ديتوري، كيفية الحفاظ على قدرات المهر «بالاس بيير» خلال المراحل الأولى من السباق والبقاء قريباً من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان للمهر البالغ من العمر ثلاث سنوات في الأمتار الـ400 الأخيرة، واللحاق بمنافسيه، ومن ثم القبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و42 ثانية و38 جزءاً من الثانية، بفارق الطول عن المهر «بيناتوبو» المملوك لغودولفين، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، والذي تولى قيادته الفارس وليام بيوك للمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث لـ«ويتشيتا» المملوك لـ«سميث وتابور وماغنير» بإشراف المدرب أيدين أوبراين، وقيادة لفارس ريان مور.

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