شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواجه إيفرتون فى الظهور الأول لبطل البريميرليج بعد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق الدورى الإنجليزى اليوم الأحد عودة مواجهات ليفربول عندما يلتقى نظيره إيفرتون فى ديربى الميرسيسايد بالبريميرليج على ملعب «جوديسون بارك» ضمن لقاءات الجولة 30 من الدورى الإنجليزى الممتاز، الذى استؤنف الأربعاء، الماضى بعد غياب دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا «كوفيد – 19».

يتصدر نادى ليفربول البطولة بفارق ثمانى نقاط عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى والذى يحتل المركز الثانى برصيد 47 نقطة، فيما يتصدر الفريق الإنجليزى البريميرليج 55 نقطة ويقترب بشدة من حصد بطولة الدورى الممتاز الإنجليزى.

وأعلنت الصحيفة الإنجليزية ديلى ميل موقف محمد صلاح من المشاركة فى المباراة المرتقبة اليوم أمام إيفرتون، حيث أكدت على إصابة محمد صلاح فى التمرينات الأخيرة والتى تسببت فى عدم جاهزيته فى المبارة الودية التى أقيمت مؤخراً، فيما أكدت أن حالته الآن أصبحت جيدة ولكن لم يتم تأكيد عدم مشاركة محمد صلاح فى المبارة حتى الآن.

وينتظر المدرب الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول، إنجاز جديد، تلك المباراة ستكون الديربى الحادى عشر لـ كلوب كمدرب لليفربول، حيث لم يتذوق حتى الآن طعم الهزيمة أمام إيفرتون. إذا تجنب ليفربول الهزيمة أمام إيفرتون، سيصنع كلوب التاريخ، حيث سيكون أول مدرب للريدز لا يُهزم فى أول 11 ديربى وفقًا لما ذكره الموقع الرسمى لناديه. كلوب الآن متساوٍ مع أسطورة الريدز بوب بيزلى، الذى انتصر فى الديربى 10 مرات مُتتالية، قبل هزيمته فى المباراة الحادية عشرة، فى 1978.