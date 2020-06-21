شكرا لقرائتكم خبر عن شاختار دونيتسك يتوج بلقب الدوري الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج نادي شاختار دونيتسك، اليوم السبت، بلقب الدوري الأوكراني لكرة القدم، للمرة الرابعة على التوالي، بعد الفوز على فريق أليكساندريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من البطولة.
بهذا الفوز رفع شاختار رصيده إلى النقطة 71 بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه دينامو كييف.
جدير بالذكر أن شاختار حقق بطولة الدوري للمواسم الثلاثة الأخيرة على التوالي، ولقب هذا الموسم هو الرابع على التوالي والثالث عشر في تاريخ الدوري الأوكراني.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
53,758
-
تعافي
14,327
-
وفيات
2,106
كانت هذه تفاصيل خبر شاختار دونيتسك يتوج بلقب الدوري الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.