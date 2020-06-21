شكرا لقرائتكم خبر عن شاختار دونيتسك يتوج بلقب الدوري الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج نادي شاختار دونيتسك، اليوم السبت، بلقب الدوري الأوكراني لكرة القدم، للمرة الرابعة على التوالي، بعد الفوز على فريق أليكساندريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من البطولة.

بهذا الفوز رفع شاختار رصيده إلى النقطة 71 بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه دينامو كييف.

جدير بالذكر أن شاختار حقق بطولة الدوري للمواسم الثلاثة الأخيرة على التوالي، ولقب هذا الموسم هو الرابع على التوالي والثالث عشر في تاريخ الدوري الأوكراني.