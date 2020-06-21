شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية بشكل نهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني والإداري بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موعد التدريبات الجماعية التي سيخوضها استعداداً لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، واستقر النادي الأهلي على خوض تدريباته الجماعية في التاسعة صباح الأربعاء المقبل، على أن يتم تنفيذ كافة الاشتراطات الاحترازية التي تتطلبها التدريبات للحفاظ على الحالة الصحية للتدريبات.

ويبدأ غدا الأحد اتحاد الكرة عملية اجراء مسحات للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في بداية تجمعاتها التدريبية استعدادا لاستئناف المسابقة.

يأتي ذلك للاطمئنان على عناصر المنظومة الكروية وتنفيذا لأهم بنود الإجراءات الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان.

كما جاء وفق الأكواد التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن تحديد الغد جاء بناء على طلب الأندية حتى تتمكن من تجميع لاعبيها، مشيرا إلى أن الأندية لن تتحمل أي أعباء مالية في هذا الصدد.

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وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي قبل يومين، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وديفيد سيزا المدرب العام، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان مدرب الفريق، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، في وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.

وقال الخطيب فى الجلسة: الأهلي بوصفه أكبر مؤسسة رياضية في مصر والشرق الأوسط، يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة نحو دفع عجلة الإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، والاستفادة من التجارب العالمية التي عايشت نفس الموقف والظروف خلال الفترة الحالية، حيث إن مصر كدولة لها قيمة كبيرة وسط بلدان العالم، وبالتالي بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي يجب علينا الاستعداد بقوة مع باقي الأندية المصرية، لنكون عاملًا مساعدًا نحو عودة الحياة مرة أخرى بشكل يناسب قيمة مصر ويحفظ أمن وسلامة كل عناصر المنظومة الكروية".

وتابع الخطيب إنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم لتكون البداية قوية، حيث يعول الجميع على الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر آمالا كبيرة نحو تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، في ضوء الإجراءات التي تمت الإشارة إليها مسبقًا، بما يتفق مع سياسة الدولة، لتكون البداية واقعية ومنطقية، خاصة أن الجهاز الفني كان قد أعد برنامجًا لينفذه كل لاعب في منزله، ومع عودة الفريق إلى التدريب بالنادي مرة أخرى يجب تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها للحفاظ على الجميع.

وشدد الخطيب أن الأهلي عليه مسئولية كبرى تجاه الدولة وتجاه دفع عجلة الإنتاج والحياة، وهذا الأمر في العالم كله وهو ما سيظهر في التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة، مضيفاً على ضرورة تأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة بدنيا وفنيا ونفسي، مطالباً الجهاز الفني بالبدء فوراً لوضع برنامج التدريب داخل الملعب بداية من 20 يونيو الجارى.