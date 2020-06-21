شكرا لقرائتكم سعيد لطفي: تفوقت على أبوتريكة في دوري الدرجة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعيد لطفي، لاعب الزمالك السابق، أنه تفوق على محمد أبوتريكة، حينما كان الثنائي لعب في دوري الدرجة الثانية.

وأضاف لطفي خلال حلوله ضيفاً على زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حصلت على لقب هداف دوري الدرجة الثانية مع دمنهور 3 مرات عقب رحيلي عن الزمالك".

وواصل:" كنت أتفوق على أبوتريكة دائماً حينما كان لاعباً بصفوف الترسانة في دوري الدرجة الثانية خلال منافسة على لقب الهداف".