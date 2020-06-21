شكرا لقرائتكم سعيد لطفي: صفقت لأيمن حفني وأنا حكماً بعد تسجيله هدفاً عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعيد لطفي، لاعب الزمالك السابق، أنه قام في مرة وحيدة بالتصفيق للاعب خلال إدارته لإحدى المباريات بمشواره التحكيمي.

وقال لطفي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أيمن حفني حينما كان لاعباً بصفوف البدرشين سجل هدفاً عالمياً في مرمى جولدي في ظل إدارتي لتلك المباراة بدوري الدرجة الثانية".

وأضاف:" قمت بالتصفيق لأيمن حفني بشكل لا إرادي بعد مهارته الكبيرة التي ظهرت في تسجيله للهدف".