شكرا لقرائتكم أحمد حسن: الأهلي نادي القرن الحقيقي وبحث الزمالك عن حقه "أمر مشروع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، على فتح ملف قضية نادي القرن من قبل مسئولي نادي الزمالك، وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "أنا غير متخصص في اللوائح ولكن اذن ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم بتلك اللوائح"

وتابع أحمد حسن: "الزمالك عندما فتح الملف فهو حق مشروع له والحكم في النهاية للاتحاد الإفريقي"، قائلا: "الأزمة بين ناديي الأهلي والزمالك أمر صعب ومن الواجب وضع لها حل في أقرب وقت وهذا سيخلق جيل صعب"