وكيل باسم مرسي: الوداد المغربي طلب التعاقد مع اللاعب وناديين مصريين في الصورة

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جدة - عمرو شويل قال ميدو حزين، وكيل اللاعبين، إن باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تلقى عرضين من أندية مصرية في الفترة المقبلة، وتابع ميدو حزين في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لم يتحدث معنا رسميا لضم باسم ولكن هناك أندية شعبية كبيرة تفاوض باسم مرسى"
وأضاف وكيل باسم مرسي: "باسم يمتلك عرض رسمي من الوداد المغربي، وهو أحد الأندية الكبيرة التي تنافس في دوري أبطال إفريقيا، واللاعب مرحب بالعرض".
وأتم: "باسم عقده سينتهي في الموسم المقبل مع الإنتاج الحربي".
وظهر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربى الحالى عبر تطبيق تيك توك الذى لجأ له المشاهير لقضاء وقت فراغهم فى العزل المنزلى ، يتدرب مع مجموعة من الاطفال أمام منزله فى محاولة منه لإسعاد طفلته الصغيرة وقضاء بعض الوقت معها برفقة أصدقاؤها قبل الانخراط فى استعدادات فريقه لعودة بطولة الدوري المتوقفة منذ مارس الماضى بسبب وباء كورونا.
وفى وقت سابق ، حرص باسم مرسى، على تعليم ابنته الأغانى الوطنية خلال فترة حظر التجول الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، ونشر باسم مرسى عبر ستورى انستجرام جانبا من مرور سيارات الدولة التى تحث المواطنين على البقاء فى منازلهم لمنع العدوى وتردد الأغانى الوطنية فى حب مصر، ليطالب باسم ابنته كوكى بالغناء معهم من البلكونة.
و تلقى باسم مرسى عرضًا للظهور فى أحد الأفلام خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يفضل الابتعاد عن خوض أي تجارب فنية فى الوقت الحالى للتركيز مع فريقه عند عودة النشاط الرياضى فى مصر الذى تم تعليقه لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وكشف باسم مرسى أن الدور المعروض عليه في الفيلم يتضمن ظهوره فى 3 مشاهد ولكنه يفضل فى الوقت الحالى للتركيز فى كرة القدم وعدم خوض التجربة الفنية لحين استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة، خاصة أنه يطمح لمواصلة العمل مع الإنتاج لاستعادة فرصته بالتواجد فى المنتخب الوطنى.
وأنضم باسم مرسى إلى صفوف الإنتاج الحربى، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك مع فريقه فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفين، من أصل 17 مباراة خاضها فريق الإنتاج الحربى فى المسابقة المحلية ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 23 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 4 لقاءات أخرى، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل مثلهم.
باسم مرسى قد شارك مع الزمالك قبل رحيله فى 36 مباراة منها 31 فى مسابقة الدورى، و 5 بكأس مصر، وسحل معهم 20 هدف، و صنع 6 أهداف، وفى الموسم التالى اكمل انجازاته مع ابناء ميت عقبة، حيث شارك فى 44 مباراة، 11 دورى ابطال افريقيا، و 5 كأس مصر بالإضافة الى 27 لقاء بالدورى، و مباراة كاس السوبر، استطاع خلالها ان يسجل 16 هدفا ويصنع 3 أهداف.
ويرى باسم مرسى أن الأهلى يستحق التتويج ببطولة الدورى حال عدم استكمال الموسم الحالى جراء جائحة كورونا بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه حالياً.
وأكد باسم مرسى أن الأهلى قدم موسما جيدا وهو حامل اللقب فى الموسم الماضى والفارق بينه وبين صاحب المركز الثانى كبير للغاية لذا فهو الأحق بالتتويج بالدورى لو تم إلغاء المسابقة حالياً، موضحاً أن نفس الأمر ينطبق على نادى ليفربول الإنجليزى الذى يضم بين صفوف النجم المصري محمد صلاح فلو تم إلغاء الموسم في إنجليزي لابد أن يتوج ليفربول بالدوري الانجليزي بسبب فارق النقاط الكبير بين الليفر وأقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي.
وقال مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحالى إنه شعر بحالة من الغضب والحزن لعدم مساندة نادي الزمالك في الموسم الرابع له مع الفريق الذى لم يكن موفق فيه نتيجة الإصابة التى حرمته من المشاركة كثيراً فى المباريات.
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