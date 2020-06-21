شكرا لقرائتكم وكيل باسم مرسي: الوداد المغربي طلب التعاقد مع اللاعب وناديين مصريين في الصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ميدو حزين، وكيل اللاعبين، إن باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تلقى عرضين من أندية مصرية في الفترة المقبلة، وتابع ميدو حزين في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لم يتحدث معنا رسميا لضم باسم ولكن هناك أندية شعبية كبيرة تفاوض باسم مرسى"

وأضاف وكيل باسم مرسي: "باسم يمتلك عرض رسمي من الوداد المغربي، وهو أحد الأندية الكبيرة التي تنافس في دوري أبطال إفريقيا، واللاعب مرحب بالعرض".

وأتم: "باسم عقده سينتهي في الموسم المقبل مع الإنتاج الحربي".