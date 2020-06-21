شكرا لقرائتكم جوميز مهاجم الهلال يستعد لممارسة النشاط بلعبة الجولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم وهداف الهلال، وهو يمارس لعبة الجولف السبت، قبل أيام من عودته إلى الرياض من أجل الانضمام لصفوف الأزرق، تأهباً لاستئناف التدريبات بعد رفع تعليق الأنشطة.



وجدد جوميز بذلك، تفاعله مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان نشيطاً خلال فترة توقف المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا، إذ يشارك أنصاره دوماً إما بتدريباته الخاصة اليومية، أو ممارسته لهواياته خارج إطار كرة القدم.



ووفقًا لمصادر «الرياضية»، سيصل الفرنسي، مع أجانب الهلال الآخرين إلى العاصمة الرياض، الإثنين عن طريق المنامة، على متن طائرة خاصة، على أن يتم فحصهم من فيروس كورونا عند وصولهم، ومن ثم إخضاعهم للحجر المنزلي الاحترازي مع أداء تدريبات انفرادية، قبل الالتحاق بالتدريبات الجماعية في معسكر الفريق الداخلي الذي سيُجرى في محافظة الطائف ابتداءً من الثالث من يوليو المقبل.

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يذكر أن جوميز يخضع لبرنامج لياقي مكثف تحت إشراف مدربه الشخصي في بلاده فرنسا، حيث يلتزم اللاعب ببرنامجه التدريبي الذي لا يقل عن ساعة ونصف يوميًّا.