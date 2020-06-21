شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: عودة المصرى للتدريبات لا تعنى الموافقة على استكمال الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه أجرى كل التحاليل اللازمة للكشف عن فيروس كورونا، للاعبيه خلال الأيام الماضية، فى إطار الاستعداد للعودة سريعًا لخوض التدريبات الجماعية

وكانت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قررت عودة النشاط الرياضى بداية من اليوم 20 من الشهر الجارى، على أن تعود مسابقة الدورى يوم 25 من الشهر المقبل.

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وقال عبد الظاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2": إن نادى المصرى كان أجرى التحاليل على نفقته الخاصة، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تحمل تكاليف المسحة التى سيخضع لها اللاعبون قبل عودة التدريبات.

تابع مدير الكرة بالمصرى البورسعيدى، أن عودة الفريق للتدريبات الجماعية عقب الانتهاء من التحاليل وظهور نتائجها، لا يعنى موافقة الفريق البورسعيدى على عودة الدورى، موضحًا أن عودة المسابقة تتطلب دعم مادى كبير، وقبل اتخاذ هذا القرار يجب أن يوضح الاتحاد للأندية كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع، خاصة وإن معظم الأندية تمر بحالة اقتصادية صعبة.