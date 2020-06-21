شكرا لقرائتكم كارتيرون يؤكد سعادته بالتزام لاعبي الزمالك بالتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالتزام اللاعبين بالبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين لتطبيقه خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكد كارتيرون للجهاز المعاون سعادته بالتزام لاعبي الزمالك بتنفيذ البرنامج كاملا وهو ما سيوفر وقتا طويلا في اعداد اللاعبين عقب عودة التدريبات وذلك استعدادا لمواجهتي الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا واستئناف الموسم الحالي من الدوري، كما أجرى كارتيرون اتصالات هاتفية بالثلاثي الاجنبي المتواجد خارج مصر اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم ومتابعة البرنامج التدريبي المكلفين به مع زملائهم.

فيما نفي نادي الزمالك وصول أي عروض رسمية ليوسف أوباما مهاجم الفريق من اندية إماراتية او أي اندية أخرى، وقال طارق يحيي عبر برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان إدارة النادي نفت رسميا تلقيها أي عروض بشأن يوسف أوباما عقب تألقه مع الفريق الموسم الماضي، مشددا علي ان إدارة الزمالك تتعامل بشفافية مع العروض التي تصل بشأن اللاعبين .

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بينما أكد طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق ان المستشار مرتضي منصور رئيس نداي الزمالك حول مقر النادي الي مقر تفتخر به أعضاء الجمعية العمومية ، مضيفا ان النادي اصبح من الداخل مفخرة الأندية العربية، وقال طارق يحيي في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : مرتضي منصور نجح في بناء فريق قوي وصنع نادي مشرف لأعضاء الجمعية العمومية ولهذا فوجب علينا شكر المجلس الحالي بقيادة مرتضي منصور واصفا إياه بانه يهاجم بسبب الإنجازات التي صنعها للزمالك خلال فترة تولية رئاسة النادي.

كما قال طارق يحيي ان مرتضي منصور استجاب الي نداء قناة الزمالك بتخصيص معاش شهري لقدامي النادي الذين وافتهم المنية الفترات الماضية، وعرض طارق يحيي نص رسالة من مرتضي منصور له عن هذه الواقعة الوتي جاء فيها : يا كابتن طارق احترام الرموز مش بالهجص والكلام المعسول الرموز هم أصحاب النادي وتكريمهم بانهم ميحتاجوش الا لربنا وناديهم اللي افنوا عمرهم في خدمته ويمنع عنهم شر العوز والحاجة.

في سياق مختلف أنهى مسئولو الزمالك الرتوش النهائية علي انضمام الثنائي اري بابل لاعب اول أغسطس الانجولي والتونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي ليصبح اللاعبان أولي صفقات الزمالك الصيفية المقبلة ولكن يتبقي فقط حصول كلا اللاعبين علي مقدم تعاقدهما وفتح الطيران الدولي للحضور الي القاهرة واتمام الكشف الطبي عليهما قبل مشاركتهما في تدريبات الزمالك، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الثنائي قاما بالتوقيع علي عقود انضمامهما للزمالك الكترونيا حيث لا يرتبط الثنائي باندية بعد انتهاء تعاقدهما مع الفرق التي كانا يلعبان فيها.