شكرا لقرائتكم أحمد كشري: عقدي ممتد مع أسوان لنهاية الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد كشري، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن عقده مع أسوان ممتد للموسم المقبل، وأضاف أحمد كشري في تصريحات تلفزيونية: "تحدثت بشأن الأزمات المالية في الفريق، وحصلت على وعود من الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين"

وتابع كشري: "أفضل أن يتم إلغاء الموسم الجاري وبدأ موسم جديد من أجل الاستعداد بشكل أفضل وموسم جديد"، قائلا: "لم أتحدث عن انضمام لاعبين جدد بسبب استمرار الموسم الجاري، ولكن لو سنناقش الصفقات مع بداية الموسم الجديد".