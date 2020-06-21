شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر تأجيل الإعلان عن الصفقات بسبب موقف النشاط الكروى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، تأجيل الإعلان عن صفقات الفريق الجديدة خلال الوقت الحالى، نظرا لامتداد الموسم الكروى بعد قرار استئناف النشاط خلال الفترة المقبلة إلى جانب أن التعاقدات التى تمت مع لاعبين أجانب لن يتمكنوا من الحضور إلى القاهرة إلا بعد فتح خطوط الطيران، لذا جاء قرار إدارة النادى الأبيض بالتمهل فى إعلان الصفقات الجديدة رغم التأكيد على إنهاء صفقتين للنادى الأبيض.

ويتواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بصفة يومية، من أجل تحضير برنامج الفريق خلال الأيام المقبلة وموعد إجراء مسحة فيروس كورونا للاعبين إلى جانب موعد عودة التدريبات الجماعية حيث يتم تنسيق الأمور داخل قلعة ميت عقبة خلال الوقت الحالى فى هذا الشأن.

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كما تجرى إدارة الكرة بالزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، مشاورات في الوقت الحالي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، حول تعيين بديلا لسامى الشيشينى، المدرب العام للفريق الذى تقدم باستقالته، وذلك خلال الأسبوع الجارى حيث تفاضل إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مع كارتيرون حول مجموعة من أسماء المرشحين الذى تم التكتم عليهم حفاظا على سرية المسألة وذلك من أجل الحصول على موافقة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور حول بديل الشيشينى المنتظر تعيينه خلال الفترة الحالية وفضل الشيشينى عدم استكمال مهمته في ظل الفترة الجارية التي تشهد انتشار فيروس كورونا حيث تقدم باعتذار إلى مجلس الإدارة عن مهمته ليبحث الأبيض عن بديلا له خاصة مع اقتراب عودة التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم حسم ذلك الملف خلال الأسبوع القادم.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن الشيشينى تقدم باستقالته من تدريب الفريق خوفا من نزوله الملعب وخوض المباريات وتعرضه لفيروس للإصابة بكورونا وعقد رئيس نادى الزمالك، جلسة، السبت الماضي، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، شهدت التوقيع على عقود التجديد لقلعة ميت عقبة لمدة موسم جديد، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى من جانب أمير مرتضى المشرف على الكرة حول تجديد تعاقده مع النادى، ومن المنتظر أن تناقش إدارة الزمالك تدعيم جهاز كارتيرون ببديل للشيشينى خاصة أن الفريق لديه مواجهة هامة مع الرجاء المغربى من المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وذلك إلى جانب عودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة.