شكرا لقرائتكم أحمد حسن: لا يجب التعامل مع حسام عاشور بقسوة وطاهر إضافة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، على أزمة حسام عاشور، لاعب وقائد وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "حسام عاشور هو صاحب الحق والقرار في الأزمة الأخيرة ولو عاوز يكمل ولا يعتزل، عليه الاستكمال". وتابع: "لا يوجد ظالم ومظلوم في تلك القضية، كرة القدم لا تعرف العواطف، ورحيله وتوجيه الشكر له (سنة الحياه) ". وأضاف: "كان هناك نجوم كثيرة تم الاستغناء عنها وتوجيه الشكر له وأتمنى ألا تكون جماهير الأهلي والنادي قاسي على جماهيره'. وأتم: "حسام عاشور ابن ابناء الأهلي ويجب ألا يكون الأهلي وجماهيره قاسيبن على اللاعب". وأكد أحمد حسن: "طاهر محمد طاهر سيكون إضافة قوية للأهلي ومفيد حال إتمام الصفقة في الفترة المقبلة" Advertisements وتابع: "طاهر محمد لاعب صغير السن وسيكون إضافة للأهلي خاصة أنه يلعب في أكثر من مركز بالخط الهجومي".

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إحالة ملف مشاركة ثنائى الفريق أحمد فتحى وحسام عاشور فى تدريبات الفريق، التى ستبدأ خلال أيام بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية فيروس كورونا، للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني.

وكان أحمد فتحى رفض عرض الأهلى لتجديد تعاقده، وقرر الاكتفاء بالفترة التى قضاها مع المارد الأحمر، والانتقال إلى نادى بيراميدز مع بداية الموسم المقبل، فيما أكد حسام عاشور أنه يدرس العروض التى قدمت له وأنه مستمر فى الملاعب بعدما سحب مجلس الأهلى عرضه بإقامة مباراة اعتزال له وفترة معايشة فى نادى أوروبا والعمل فى النادى.

ورغم أن لجنة التخطيط للكرة بالأهلى ومحمود الخطيب رئيس النادى يرفضون مشاركة فتحى وعاشور فى التدريبات، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء ألقوا بالكرة فى ملعب فايلر الذى سوف يحدد مشاركتهما أو عدم المشاركة وفقا لرؤية الفنية واحتياجه لهما فى الدورى أو البطولة الأفريقية التى وصل الفريق بها لنصف النهائي.

وتواصل مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق للاستفسار عن موعد عودته للقاهرة من أجل قيادة تدريبات الفريق خاصة وأن التدريبات ستعود فى غضون الأيام القليلة المقبلة بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة الأخير بعودة الفرق للتدريبات يوم 20 يونيو الجارى على أن يعود النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل.

وأكد فايلر لإدارة الأهلى أنه سيعود أواخر الشهر الجارى على متن إحدى الرحلات التى ستصل القاهرة أواخر يونيو الجارى قادمة من ألمانيا أو سويسرا وعددها 4 رحلات يفصل بينها أيام قليلة وسيتم اختيار أحداها حسب ظروف الطيران التى تعانى حالياً بسبب تجميد الطيران على خلفية "جائحة" كورونا.