شكرا لقرائتكم جمال محمد على: جميع الأندية وافقت على عودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد كرة القدم أن الاجتماع مع الأندية مكسب كبير في الوقت الراهن على خلففية حسم مصير عودة النشاط الرياضي مضيفا سنناقش بنود اللائحة الجديدة مع أندية القسم الثالث .

وأضاف نائب رئيس اتحاد كرة القدم في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، على قناة 1on time sport، أن جميع الأندية وافقت على عودة النشاط الرياضي والعقبة تمثلت فقط في الأمور المادية ، وحال تلبيتها من الممكن أن يكون هناك جلسات أخري.

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وواصل جمال محمد على تصريحاته: الأندية وافقت على تطبيق مبدأ الثماني سنوات، حيث أن الأغلبية مع بند الـ8 سنوات بحق الترشح لمنصب النائب والرئيس لثماني إضافية من بعد نجاح العضو.

وتابع محمد على، أن الأندية طالبت باختيار نائب رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب، حيث سيكون النائب من الخارج، عبر الانتخابات ، مؤكدا أنه خلال دورتين شبه متتاليتين لم نستطيع حسم منصب النائب في فترة سمير زاهر والمجلس الماضي .