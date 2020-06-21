شكرا لقرائتكم جمال محمد على:قرارات اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية ستصدر الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد كرة القدم ، صدور قرارات خلال الأسبوع القادم بعد الاجتماع مع أندية الممتاز والقسم الثاني ، وأضاف نائب رئيس اتحاد كرة القدم في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، على قناة 1on time sport، أن اجتماع اللجنة الخماسية لم يشهد رفض أي ناد على عودة الدوري.

وقال جمال محمد على : الأندية لم تحدد شروطا للموافقة على عودة الدوري ومفيش ولا رئيس نادى قال مش هألعب وجميعهم اعترف بوجود مشاكل، وعلينا دراسة المشاكل وإيجاد حلول لها لإمكانية عودة النشاط الرياضي والدوري العام

ووعد جمال محمد على بأن اتحاد الكرة سيتولى مسئولية عودة اللاعبين والمدربين الأجانب بعد فتح المطارات ، و نحترم قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي في مصر

اعتبر جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد كرة القدم أن الاجتماع مع الأندية مكسب كبير في الوقت الراهن على خلففية حسم مصير عودة النشاط الرياضي مضيفا سنناقش بنود اللائحة الجديدة مع أندية القسم الثالث .

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وأضاف نائب رئيس اتحاد كرة القدم أن جميع الأندية وافقت على عودة النشاط الرياضي والعقبة تمثلت فقط في الأمور المادية ، وحال تلبيتها من الممكن أن يكون هناك جلسات أخري.

وواصل جمال محمد على تصريحاته قائلا :الأندية وافقت على تطبيق مبدأ الثماني سنوات، حيث أن الأغلبية مع بند الـ8 سنوات بحق الترشح لمنصب النائب والرئيس لثماني إضافية من بعد نجاح العضو.

وتابع محمد على، قائلا: أن الأندية طالبت باختيار نائب رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب، حيث سيكون النائب من الخارج، عبر الانتخابات ، مؤكدا أنه خلال دورتين شبه متتاليتين لم نستطيع حسم منصب النائب في فترة سمير زاهر والمجلس الماضي .