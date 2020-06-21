شكرا لقرائتكم لاعبو حرس الحدود يخضعون لمسة كورونا الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو حرس الحدود للكشف الطبى من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة قبل خوض التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل عقب قرار عودة النشاط الرياضى و مباريات بطولة الدورى المصرى .

كشف محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود عن أن إدارة النادى جاهزة لتطبيق قواعد الاشتراطات الاحترازية الطبية حيث قررت وزارة الرياضة عودة التدريبات من الغد واستئناف النشاط الكروي في 25 يوليو المقبل، وأوضح محمد حليم خلال تصريحات صحفية أنه مؤيد لقرار عودة النشاط الرياضى وذلك بسبب اعتماد فئة كبيرة من الاشخاص على المقابل المادى من لاعبى ومدربين وعمال.

كما قرر مسئولو نادى حرس الحدود، توفير بعض الأدوات الخاصة بالتدريب لكل لاعب مثل زجاجات المياه وأدوات التعقيم وهذا جاء بتوصية من طبيب الفريق للحفاط على سلامتهم ومن ضمن الاجراءات الاحترازية و ذلك ضمن الاستعدادات للعودة إلى التدريبات الجماعية، تحسبًا لعودة النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة لذا تم التحرك فى كل الخطوات الاستباقية.

وكانت وزارة الرياضة قد طالبت من اتحاد كرة القدم، مسئولية تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ، حيث وضعت الوزارة الظوابط العامة لعودة نشاط اتحاد كرة القدم، وجاءت الظوابط كالتالي:

1 – رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة.

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2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات

3- التباعد الجسدي لكل عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوي

4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي الخاصة بعمال النظافة

5 – الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد

6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة والسكان

7- التخلص الامن من المخلفات مع مراعاة التدابير الإحترازية والوقائية