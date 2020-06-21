شكرا لقرائتكم حلمى طولان :الدوري لن ينتهى إلا في منتصف نوفمبر المقبل واعتراضي فنياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمى طولان ، المدير الفني لفريق إنبي، أن الدوري لن ينتهى إلا في منتصف نوفمبر المقبل حال استكماله 0، وأضاف طولان في برنامج ملعب on time، على قناة on time sport1 ، أن هناك صعوبات بالجملة حال عودة الدوري وهناك توفقات إفريقية وعربية لأربع أندية ومنتخب مصر الأول والمنتخب العسكري

وقال حلمى طولان : اعتراضي على عودة الدوري فنياً وليس إدارياً ، وأطالب بضرورة عقد اجتماع مع اللجنة الخماسية والمديرين الفنين في الدوري، ميفا الأسهل الغاء نص موسم بدل من ضياع موسمين

وشدد على ضرورة عمل مسحتين وتحليلين لكل رياضي في مصر مثلما يحدث فى أوروبا مضيفا نفقتد للتخطيط العلمي للرياضة في مصر ، وعلق على تخطيط اللجنة الخماسية للموسم الحالي التي تسير بشكل صعب.

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وفى وقت سابق حدد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، الإثنين المقبل، موعداً لعودة نشاط الفريق البترولى، حيث سيتم فى البداية إجراء فحوصات طبية ومسحة كورونا لجميع اللاعبين، مع انتظار النتائج الخاصة بتلك الفحوصات قبل استئناف التدريبات الجماعية، بعدما عقد زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، اجتماعاً، مع حلمى طولان وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى، لمناقشة كافة تداعيات المرحلة المقبلة الخاصة باستئناف النشاط الكروى فى مصر، وذلك لمناقشة عدة أمور مختلفة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى.

وشهد اجتماع رئيس إنبى مع طولان، التأكيد على توفير كافة الإجراءات الإحترازية داخل النادى البترولى قبل عودة تدريبات الفريق الجماعية حيث يتولى عبد الناصر محمد ترتيب كافة الأمور الخاصة بعودة الفريق إلى نشاطه بعدما تم الاتفاق فى الجلسة على أن يكون يوم الإثنين المقبل، موعد مبدئى لعودة النشاط الكروى داخل النادى البترولى على أن يسبقه تجهيز كافة الضوابط الاحترازية المقررة، وذلك للتحضير لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة طبقا لما أعلن عنه، بعدما توقف نشاط الفريق الكروى منذ شهر مارس الماضى.