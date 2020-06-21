أحمد حسن: استكمال الدوري الحالي سيؤثر على مسابقات الموسم الجديد

جدة - عمرو شويل قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، إن يجب عودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب وليس كرة القدم، وأكد أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "أنا مع عودة النشاط الرياضي ولكن من وجهة نظري أعترض على استكمال الموسم الجاري"، وتابع: "عودة الموسم الجاري سيؤثر سلبا على باقي المواسم المقبلة".

وأوضح أحمد حسن، أن استكمال الموسم سيحتاج 3 شهور جديدة وسينتهي في شهر 11 بسبب مباريات كأس مصر، قائلا: "إذا استمر الموسم الحالي سنبدأ الموسم المقبل في ديسمبر وافضل استكمال كأس مصر فقط وبدأ بعدها الموسم الجديد"

وأضاف: "اذا الغينا الموسم الجاري سيكون لدينا فرصة للاستعداد للبطولات الدولية كما أن اللاعبين سيشعرون بالارهاق حال تلاحم الموسمين"

وتابع: "استكمال الموسم الجاري أمر شبه مستحيل وأنصح بالغاء النسخة الجارية"