شكرا لقرائتكم أحمد حسن: استكمال الدوري الحالي سيؤثر على مسابقات الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، إن يجب عودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب وليس كرة القدم، وأكد أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "أنا مع عودة النشاط الرياضي ولكن من وجهة نظري أعترض على استكمال الموسم الجاري"، وتابع: "عودة الموسم الجاري سيؤثر سلبا على باقي المواسم المقبلة".
وأوضح أحمد حسن، أن استكمال الموسم سيحتاج 3 شهور جديدة وسينتهي في شهر 11 بسبب مباريات كأس مصر، قائلا: "إذا استمر الموسم الحالي سنبدأ الموسم المقبل في ديسمبر وافضل استكمال كأس مصر فقط وبدأ بعدها الموسم الجديد"
وأضاف: "اذا الغينا الموسم الجاري سيكون لدينا فرصة للاستعداد للبطولات الدولية كما أن اللاعبين سيشعرون بالارهاق حال تلاحم الموسمين"
وتابع: "استكمال الموسم الجاري أمر شبه مستحيل وأنصح بالغاء النسخة الجارية"
يبدأ غدا الأحد اتحاد الكرة عملية اجراء مسحات للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في بداية تجمعاتها التدريبية استعدادا لاستئناف المسابقة.
يأتي ذلك للاطمئنان على عناصر المنظومة الكروية وتنفيذا لأهم بنود الإجراءات الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان.
كما جاء وفق الأكواد التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن تحديد الغد جاء بناء على طلب الأندية حتى تتمكن من تجميع لاعبيها، مشيرا إلى أن الأندية لن تتحمل أي أعباء مالية في هذا الصدد.
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