شكرا لقرائتكم طارق يحيى: أعمل بالإعلام قبل مرتضى منصور وندافع عن الزمالك وليس أشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق منتقديه خلال الفترة الأخيرة بسبب عمله في قناة الزمالك موضحا أنه كان يظهر بالإعلام قبل مرتضى منصور والكل يعلم ذلك.
قال يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوي: "لا أفهم مبرر الهجوم على كل من يعمل في قناة الزمالك ونحن ندافع عن حقوق النادي وليس حقوق شخص".
أضاف يحيى :"مرتضى منصور بيتهاجم لأنه عمل إنجازات كثيرة في نادى الزمالك وعندما نشهد له بذلك يقال علينا بنطبل
وكان النشاط الرياضي في مصر قد توقف تماما بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.
ويرفض الزمالك عودة مسابقة الدوري مرة أخرى هذا الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
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