شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأندية بالإبلاغ عن حالات كورونا سرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، الأندية بالإبلاغ سرا فى حالات ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على اللاعبين خلال المعسكرات أو المباريات، حفاظا على خصوصية اللاعبين، حيث سيتم عزل أى لاعب تظهر عليه الأعراض فورا كما سيتم اجراء فحوصات على المخالطين بالإضافة لأفراد أسرته منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد. وحددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع الأندية أسماء المسئولين عن عملية سحب المسحات فى كل فريق من فرق الدورى الممتاز، فى إطار الاجراءات الطبية والاحترازية المتبعة لعودة نشاط كرة القدم والمحدد له بشكل مبدئى يوم 25 يوليو المقبل وفقا لتصريحات أشرف صبحى وزير الرياضة.

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وحددت اللجنة الخماسية سيد عبد الحفيظ مسئولا عن عملية المسحات فى الاهلى حيث سيتولى مدير الكرة تجميع اللاعبين ومتابعة اجراءات المسحة لكل لاعب وارسال النتائج لاتحاد الكرة، واللواء مشهور احمد فى حرس الحدود، واللواء أحمد مهدى فى طلائع الجيش، وحازم خيرت فى وادى دجلة، وخالد مهدى فى الانتاج الحربى، وعبد الناصر محمد فى انبى، ومجدى محمد على فى المقاولون العرب، وعبد الظاهر السقا فى المصرى، وياسر المعداوى فى طنطا، واللواء عبد الجليل امام فى الاتحاد السكندرى ، وسيتم تحدير المسئولين فى باقى الاندية بعد تحديد موعد سحب المسحات حيث ينتظر اتحاد الكرة والاندية تجميع اللاعبين فى باقى الفرق قبل تحديد موعد سحب المسحات.