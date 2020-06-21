شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر: عودة المصرى للتدريبات لا تعنى موافقتنا على استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدى، إن ناديه كان أجرى كافة التحاليل اللازمة للكشف عن فيروس كورونا، للاعبيه خلال الأيام الماضية، فى إطار الاستعداد للعودة سريعًا لخوض التدريبات الجماعية، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعودة النشاط الرياضى بداية من اليوم 20 من الشهر الجارى، على أن تعود مسابقة الدورى يوم 25 من الشهر المقبل.

أوضح عبد الظاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن نادى المصرى كان أجرى التحاليل على نفقته الخاصة، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تحمل تكاليف المسحة التى سيخضع لها اللاعبون قبل عودة التدريبات.

تابع مدير الكرة بالمصرى البورسعيدى، إن عودة الفريق للتدريبات الجماعية عقب الانتهاء من التحاليل وظهور نتائجها، لا يعنى موافقة الفريق البورسعيدى على عودة الدورى، موضحًا أن عودة المسابقة تتطلب دعم مادى كبير، وقبل اتخاذ هذا القرار يجب أن يوضح الاتحاد للأندية كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع، خاصة وإن معظم الأندية تمر بحالة اقتصادية صعبة.

وأخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الأندية بالإجراءات الطبية التى سيتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد المباريات قبل استكمال الدورى، سواء فى 25 يوليو أو مطلع أغسطس المقبلين، بناءً على الدليل الطبى الذى وصل الجبلاية من وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت الإجراءات الطبية قبل المباريات بعض الضوابط أبرزها:

- التحرك من محل الإقامة الى الملاعب فى حافلات مناسبة وسبق تطهيرها مع مراعاة المسافات الآمنة.

- فحص اللاعبين والجهاز الفنى قبل ركوب الحافلات.

- توفير الكحول والمطهرات والماسكات..

- عمليات الإحماء فى أماكن متباعدة.

- منع المصافحة بين اللاعبين والحكام.

إجراءات قبل المباريات

أما الإجراءات الطبية أثناء المباريات أبرزها:

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- إلزام اللاعبين بعدم مشاركة الادوات الشخصية مع زملائهم وخاصة زجاجات المياه والعصائر.

- منع المصافحة أو التقارب أو الاحتفالات بين اللاعبين.

- اطفال الكرات لابد من ارتدائهم الماسكات وعدم مشاركة زجاجات المياة وتطهير اليدين.

- تقليل عدد العاملين بالتصوير والبث التليفزيونى.

- قضاء وقت الراحة بين الشوطين فى الملعب المفتوح.

الإجراءات الطبية بعد المباريات:

- مغادرة اللاعبين مباشرة بعد انتهاء التدريب او المباراة إلى الحافلات.

- توفير الماسكات والكحول والمطهرات ومراعاة المسافات الآمنة

- يلتزم جميع اللاعبين بارتداء الكمامات بعد المباراة مباشرة.

- يمنع الالتقاء أو استخدام غرف تغيير الملابس.

- اللاعبون الذين يخضعون لكشف منشطات يتم تخصيص غرف لهم قبل نقلهم فى سيارات مناسبة.