شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: قرار عودة الدورى "عشوائى".. واتحاد الكرة يضحى بنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد حلمى طولان المدير الفنى لفريق انبى، قرار اتحاد الكرة بعودة الدورى فى شهر يوليو المقبل، موضحا أنه قرار عشوائى، وقال:" قرار عودة الدورى عشوائى ، وتعطيل التدريبات لحين اجراء المسحة مرتين قرار عشوائى لأنه منع الاندية من التدريبات رغم قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو ما يعنى ان الأندية ليس أمامها سوى 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بعد توقف أكثر من 3 شهور، وهو ما يهدد بوقوع إصابات بالجملة بين اللاعبين".

قال طولان فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة اون تايم سبورت ويقدمه سيف زاهر، أن الاعلام يصور من يرفض عودة الدورى بأنه ضد البلد وهذا أمر غير صحيح، مطالبا بالغاء الدورى الحالى وبدء موسم جديد فى اكتوبر المقبل بحيث يحصل اللاعبون على فترة اعداد جيدة فضلا عن الانتظار لحين انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا لاسيما وأن مصر حاليا تمر بفترة الذروة فى انتشار الفيروس المستجد.

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تابع مدرب انبى أن اتحاد الكرة يضحى باللاعبين والمدربين ولا يهمه سوى عودة الدورى بأى شكل، متسائلا:" ماذا سيحدث اذا تعرض لاعب للاصابة بالفيروس وأين سيتم علاجه؟، ومن يضمن عدم انتقال العدوى بين اللاعبين؟"، وكلها اسئلة تحتاج لإجابة صريحة قبل عودة الدورى.